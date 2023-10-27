Кураж Ливерпуля и Байера, ассист Кочергина и провал Вест Хэма: результаты 3 тура Лиги Европы

Третий игровой день в Лиге Европы не подарил громкие сенсации. Фавориты турнира громили аутсайдеров, а украинцы выступали с меняющимся успехом. Вашему вниманию – счета всех встреч третьего тура ЛЕ.

Лига Европы 2023-2024 набирает обороты. В четверг, 26 октября, прошли матчи 3-го тура групповой стадии. К сожалению, украинские клубы не попали в эту стадию, но в других командах есть наши соотечественники, пишет 24 канал.

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Так, первые баллы в ЛЕ набрал польский Ракув, вырвавший ничью у Спортинга (1:1). Украинский хавбек Владислав Кочергин провел почти весь матч, и именно его ассист в конце игры позволил полякам сравнять счет.

Кроме того, с первых минут появились Максим Таловеров (ЛАСК) и Максим Коваль (Шериф). Защитник почти помог австрийской команде взять первые очки в турнире, но Юнион Сен Жиллуаз уже в компенсированное время вырвал победу (2:1).

А вот Шериф, где выступает украинский кипер, открыл зачет своим очкам в ЛЕ. Молдавцы вырвали ничью у швейцарского Серветта. Также следует выделить поражение Аякса от Брайтона, который тренирует экстренер Шахтера Роберто Де Дзерби.

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Что касается грандов, то следует выделить неожиданное поражение Вест Хэма от Олимпиакоса. Также не смогла продолжить победное шествие Аталанта, которому подножку поставил австрийский Штурм. Тем временем Ливерпуль, Рома, Байер, Марсель и Брайтон проблем со своими соперниками не имели.

Группа А

Олимпиакос – Вест Хэм 2:1 (Фортунис, 33, Родиней, 45+1 – Пакета, 87)

Бачка-Топола – Фрайбург 1:3 (Петрович, 13 – Грифо, 49 (пен), 59, 73)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Вест Хэм 2 0 1 6-4 6 2 Фрайбург 2 0 1 7-5 6 3 Олимпиакос 1 1 1 6-6 4 4 Бачка-Топола 0 1 2 4-8 1

Группа B

Марсель – АЕК 3:1 (Витинья, 27, Харит, 60 (пен), Верету, 69 (пен) – Пинеда, 53)

Брайтон – Аякс 2:0 (Жоау Педру, 42, Фати, 53)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Марсель 1 2 0 8-6 5 2 АЕК 1 1 1 5-6 4 3 Брайтон 1 1 1 6-5 4 4 Аякс 0 2 1 4-6 2

Группа С

Арис – Бетис 0:1 (Перес, 75)

Спарта – Рейнджерс 0:0

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Бетис 2 0 1 3-2 6 2 Спарта 1 1 1 4-4 4 3 Рейнджерс 1 1 1 2-2 4 4 Арис 1 0 2 4-5 3

Группа D

Штурм – Аталанта 2:2 (Прасс, 13, Влодарчик, 80 – Муриэль, 34, 45+7 (пен))

Ракув – Спортинг 1:1 (Пьясецкий, 79 – Коатес, 14)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Аталанта 2 1 0 6-3 7 2 Спортинг 1 1 1 4-4 4 3 Штурм 1 1 1 4-4 4 4 Ракув 0 1 2 1-4 1

Группа Е

Ливерпуль – Тулуза 5:1 (Жота, 9, Эндо, 30, Нуньес, 34, Гравенберх, 65, Салах, 90+3 – Даллинга, 16)

Юнион Сен-Жиллуаз – ЛАСК 2:1 (Пуэртас, 84 (пен), Берджесс, 90+5 – Усор, 24)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ливерпуль 3 0 0 10-2 9 2 Юнион Сен-Жиллуаз 1 1 1 3-4 4 3 Тулуза 1 1 1 3-6 4 4 ПОЖАЛУЙСТА 0 0 3 2-6 0

Группа F

Панатинаикос – Ренн 1:2 (Йоаннидис, 61 (пен) – Гуири, 7, Калимуэндо, 50)

Вильярреал – Маккаби Хайфа (перенесен на 6 декабря)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ренн 2 0 1 5-2 6 2 Панатинаикос 1 1 1 3-2 4 3 Вильярреал 1 0 1 1-2 3 4 Маккаби Хайфа 0 1 1 0-3 1

Группа G

Рома – Славия 2:0 (Бове, 1, Лукаку, 17)

Шериф – Серветт 1:1 (Анкейе, 80 – Кривелли, 41)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Рома 3 0 0 8-1 9 2 Славия 2 0 1 8-2 6 3 Серветт 0 1 2 1-7 1 4 Шериф 0 1 2 2-9 1

Группа H

Байер – Карабах 5:1 (Вирц, 5, Гримальдо, 29, 55, Бонифейс, 35, Тапсоба, 58 – Байрамов, 16 (пен))

Мельде – Хеккен 5:1 (Гульнбрадсен, 6, Эйкрем, 27, 55, Брейвик, 30, Бьорнбак, 90+3 – Сонко, 21)