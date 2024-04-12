В Лиге Европы состоялись первые матчи 1/4 финала сезона 2023-2024. До этой стадии дошли в основном представители топ-лиг, за исключением лиссабонской Бенфики, пишет 24 канал.

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Успех Трубина

Команда Анатолия Трубина противостояла обидчику Шахтера Марселю. Украинец вышел в основе, а его команда смогла одержать домашнюю победу.

Рафа Силва и Ди Мария позволили португальцам лидировать в игре, но гол Обамеянга после единственного удара Марселя в створ оставил гостям шансы перед второй игрой. Трубин же провел всю игру на поле почти без работы, соперник бил в основном мимо ворот.

Феерия итальянцев

Особый интерес итальянских фанатов привлекала битва Милана и Ромы. Здесь фаворитом считались "россонери", но римляне смогли одержать победу на "Сан-Сиро" благодаря голу Манчини после углового. Теперь именно команда Де Росси имеет больше шансов на полуфинал.

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Удивила и другая команда Серии А Аталанта. Подопечные Гасперини смогли разгромить на выезде главного фаворита турнира Ливерпуль. Дублем отметился Скамакка, а добил мерсисайдцев Пашалич. Похоже, команда Клоппа за неделю завершит борьбу за евротрофей.

Еще в одной игре непобедимый в этом сезоне Байер играл с действующим победителем Лиги конференций Вест Хэмом. Встреча проходила при явном преимуществе немцев, которое они конвертировали в голы под занавес встречи. Теперь именно Байер выглядит главным фаворитом турнира. Ответные матчи этой стадии состоятся 18 апреля.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

Бенфика – Марсель 2:1

Голы: Рафа Силва, 16, Ди Мария, 52 – Обамеянг, 67.

Милан – Рома 0:1

Голы: Манчини, 17.

Ливерпуль – Аталанта 0:3

Голы: Скамакка, 37, 61, Пашалич, 83.