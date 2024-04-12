В Лізі Європи відбулись перші матчі 1/4 фіналу сезону 2023-2024. До цієї стадії дійшли здебільшого представники топ-ліг, за виключенням лісабонської Бенфіки, пише 24 канал.

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Успіх Трубіна

Команда Анатолія Трубіна протистояла кривднику Шахтаря Марселю. Українець вийшов в основі, а його команда змогла здобути домашню перемогу.

Рафа Сілва та Ді Марія дозволили португальцям лідирувати у грі, але гол Обамеянга після єдиного удару Марселя у ствір залишив гостям шанси перед другою грою. Трубін же провів всю гру на полі майже без роботи, суперник бив в основному повз ворота.

Феєрія італійців

Особливий інтерес італійських фанатів привертала битва Мілана та Роми. Тут фаворитом вважались "россонері", але римляни змогли здобути перемогу на "Сан-Сіро" завдяки голу Манчіні після кутового. Тепер саме команда Де Россі має більше шансів на півфінал.

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Здивувала і інша команда Серії А Аталанта. Підопічні Гасперіні змогли розгромити на виїзді головного фаворита турніру Ліверпуль. Дублем відзначився Скамакка, а добив мерсисайдців Пашалич. Схоже, команда Клоппа за тиждень завершить боротьбу за євротрофей.

Ще в одній грі непереможний цього сезону Баєр грав із чинним переможцем Ліги конференцій Вест Гемом. Зустріч проходила за явної переваги німців, яку вони конвертували у голи під завісу зустрічі. Тепер саме Баєр виглядає головним фаворитом турніру. Матчі-відповіді цієї стадії відбудуться 18 квітня.

Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

Бенфіка – Марсель 2:1

Голи: Рафа Сілва, 16, Ді Марія, 52 – Обамеянг, 67.

Мілан – Рома 0:1

Голи: Манчіні, 17.

Ліверпуль – Аталанта 0:3

Голи: Скамакка, 37, 61, Пашалич, 83.