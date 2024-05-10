Безумный камбэк Байера и разгром обидчика Шахтера: кто сыграет в финале Лиги Европы-2024

Во втором по значению еврокубке был очень близким итальянский финал. Роме почти удалось выбить Байер, но команда Алонсо продемонстрировала невероятный характер в конце встречи.

В Лиге Европы состоялись матчи 1/2 финала сезона 2023-2024. В первых играх стадии Байер смог одолеть Рому со счетом 2:0, а вот Марсель и Аталанта расписали ничью (1:1), пишет 24 Канал.

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Байер – Рома 2:2

Голы: Манчини, 82 (автогол), Станишич, 90+7 – Паредес, 43 (пен), 66 (пен).

Главным фаворитом турнира был Байер, который в этом сезоне не проигрывал ни в одном турнире и уже обеспечил себе чемпионство в Бундеслиге. Впрочем, в ответном матче леверкузенцы придумали себе проблемы в домашней встрече с Ромой.

Подопечные Алонсо владели инициативой и создали больше моментов у ворот гостей. Впрочем итальянцы прекрасно воспользовались двумя пенальти перед и после перерыва. Сначала Та сбил Азмуна в собственной площадке, а затем Паласиос сыграл рукой при подаче с углового.

Оба удара с отметки реализовал Паредес, выровняв счет по итогу двух матчей. Байер продолжил давить, но кипер Ромы Свилар выполнил аж 11 сейвов в основное время. Тем не менее, Байер решил не ждать экстратаймов и спас свою путевку в финал в основное время.

В конце встречи Рому подвел ее капитан Манчини, который при подаче с углового поразил свои ворота. Итальянцы пытались снова восстановить преимущество в два мяча, но Байер организовал несколько опасных контратак.

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В конце концов немцы в привычном для себя стиле смогли вырвать ничью в компенсированное время. Станишич ворвался в штрафную и пробил Свилара. Таким образом Байер выходит в финал и доводит свою беспроигрышную серию до 49 игр.

Аталанта – Марсель 3:0

Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90.

Соперником... в финале станет Аталанта. Команда, которая в четвертьфинале выбила Ливерпуль, теперь справилась с Марселем в домашней встрече. Подопечные Гасперини отправили в ворота обидчика Шахтера два сухих мяча.

Героем встречи стал Адемола Лукман, который забил в первом тайме и ассистировал Руджери после перерыва. В конце же Туре добил Марсель и довел счет до разгрома.

Для Аталанты это первый финал еврокубков в истории. Байер же выходил уже в финал Лиги чемпионов-2002 (проиграл Реалу 1:2), а также выигрывал Кубок УЕФА в 1988 году.

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Тогда финал состоял из двух матчей и первый немцы разгромно проиграли Эспаньолу 0:3. Впрочем, в Леверкузене "фармацевты" торжествовали с аналогичным счетом и завоевали трофей в серии пенальти.

Теперь же Байер и Аталанта разыграют звание победителя Лиги Европы. Финальная встреча пройдет 22 мая в ирландском Дублине, а победитель турнира получит гарантированно путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон и сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.