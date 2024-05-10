В Лізі Європи відбулись матчі 1/2 фіналу сезону 2023-2024. У перших іграх стадії Баєр зміг здолати Рому з рахунком 2:0, а ось Марсель та Аталанта розписали нічию (1:1), пише 24 Канал.

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Баєр – Рома 2:2

Голи: Манчіні, 82 (автогол), Станішич, 90+7 – Паредес, 43 (пен), 66 (пен).

Головним фаворитом турніру був Баєр, який цього сезону не програвав в жодному турнірі та вже забезпечив собі чемпіонство у Бундеслізі. Втім у матчі-відповіді леверкузенці вигадали собі проблеми у домашній зустрічі з Ромою.

Підопічні Алонсо володіли ініціативою та створили більше моментів біля воріт гостей. Втім італійці прекрасно скористались двома пенальті перед та після перерви. Спочатку Та збив Азмуна у власному майданчику, а потім Паласіос зіграв рукою при подачі з кутового.

Обидва удари з позначки реалізував Паредес, вирівнявши рахунок за підсумком двох матчів. Баєр продовжив тиснути, але кіпер Роми Свілар виконав аж 11 сейвів в основний час. Тим не менше, Баєр вирішив не чекати екстратаймів та врятував свою путівку у фінал в основний час.

В кінці зустрічі Рому підвів її капітан Манчіні, який при подачі з кутового вразив свої ворота. Італійці намагались знову відновити перевагу у два м'ячі, але Баєр організував кілька небезпечних контратак.

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Зрештою німці у звичному для себе стилі змогли вирвати нічию у компенсований час. Станішич увірвався у карний майданчик та пробив Свілара. Таким чином Баєр виходить у фінал та доводить свою безпрограшну серію до 49 ігор.

Аталанта – Марсель 3:0

Голи: Лукман, 30, Руджері, 52, Туре, 90.

Суперником … в фіналі стане Аталанта. Команда, яка у чвертьфіналі вибила Ліверпуль, тепер впоралась із Марселем у домашній зустрічі. Підопічні Гасперіні відправили у ворота кривдника Шахтаря два сухі м'ячі.

Героєм зустрічі став Адемола Лукман, який забив у першому таймі та асистував Руджері по перерві. В кінці ж Туре добив Марсель та довів рахунок до розгрому.

Для Аталанти це перший фінал єврокубків в історії. Баєр же виходив вже у фінал Ліги чемпіонів-2002 (програв Реалу 1:2), а також вигравав Кубок УЄФА у 1988 році.

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Тоді фінал складався із двох матчів і перший німці розгромно програли Еспаньолу 0:3. Втім у Леверкузені "фармацевти" тріумфували з аналогічним рахунком та здобули трофей в серії пенальті.

Тепер же Баєр та Аталанта розіграють звання переможця Ліги Європи. Фінальна зустріч пройде 22 травня в ірландському Дубліні, а переможець турніру отримає гарантовано путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон та зіграє у матчі за Суперкубок УЄФА.