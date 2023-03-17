В четвертьфинале Лиги Европы сыграют восемь команд – итальянские Ювентус и Рома, английский Манчестер Юнайтед, испанская Севилья, немецкий Байер, нидерландский Фейенорд, бельгийский Юнион Сен-Жилуаз и португальский Спортинг. Здесь мог быть и украинский Шахтер, но "горняки" уступили в 1/8 финала Фейенорду.

Достойно внимания Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: пара команд и даты матчей

Результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы

На этой стадии жеребьевки нет сеяных и несеянных команд, как и других ограничений для соперников. Следовательно, в одной корзине есть все восемь клубов, и оттуда их вытягивают поочередно. Команду, которую вытащили первой, первой и сыграет домашний поединок.

Манчестер Юнайтед – Севилья

Ювентус – Спортинг

Байер – Юнион Сен-Жилуаз

Фейенорд – Рома

Первые матчи четвертьфинала Лиги Европы пройдут 13 апреля. Ответные матчи запланированы на 20 апреля.

Результаты жеребьевки полуфинала Лиги Европы

Сразу же провели и жеребьевку полуфинала Лиги Европы. Здесь просто определяли, победитель какой пары сыграет против какого победителя другой пары. Эти матчи пройдут 11 и 18 мая.

Ювентус – Спортинг / Манчестер Юнайтед – Севилья

Фейенорд – Рома / Байер – Юнион Сен-Жилуаз

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште. Победитель Лиги Европы получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон и будет в первой корзине во время жеребьёвке.

Номинальным хозяином финала станет победитель первой полуфинальной пары.