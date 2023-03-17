У чвертьфіналі Ліги Європи зіграють вісім команд – італійські Ювентус та Рома, англійський Манчестер Юнайтед, іспанська Севілья, німецький Баєр, нідерландський Феєнорд, бельгійський Юніон Сен-Жилуаз та португальський Спортінг. Тут міг бути й український Шахтар, але "гірники" поступилися в 1/8 фіналу Феєнорду.

Варте уваги Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: пари команд та дати матчів

Результати жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи

На цій стадії жеребкування немає сіяних та несіяних команд, як і інших обмежень для суперників. Відтак в одному кошику є всі вісім клубів, і звідти їх витягають по черзі. Команду, яку витягли першою, першою і зіграє домашній поєдинок.

Манчестер Юнайтед – Севілья

Ювентус – Спортінг

Баєр – Юніон Сен-Жилуаз

Феєнорд – Рома

Перші матчі чвертьфіналу Ліги Європи відбудуться 13 квітня. Матчі-відповіді заплановані на 20 квітня.

Результати жеребкування півфіналу Ліги Європи

Одразу ж провели й жеребкування півфіналу Ліги Європи. Тут просто визначали, переможець якої пари зіграє проти якого переможця іншої пари. Ці матчі відбудуться 11 та 18 травня.

Ювентус – Спортінг / Манчестер Юнайтед – Севілья

Феєнорд – Рома / Баєр – Юніон Сен-Жилуаз

Фінал Ліги Європи відбудуться 31 травня в Будапешті. Переможець Ліги Європи отримає путівку в груповий етап Ліги чемпіонів на наступний сезон та буде жеребкуватися з першого кошика.

Номінальним господарем фіналу буде переможець першої півфінальної пари.