Жезуш: У футбола всегда есть второй шанс

68-летний португальский специалист пообщался с прессой в преддверии старта в групповом этапе Лиги конференций. Жорже Жезуш отметил, что его команде выпал второй шанс, чтобы показать, что они сильнее киевлян, чем это было месяц назад.

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Однако этот поединок турки не рассматривают как шанс взять реванш. Это новый вызов, как и следующие игры Фенербахче в этом раунде еврокубков.

Мы снова оказались в паре с киевским Динамо при жеребьевке. У футбола всегда есть второй шанс. Думаю, сейчас мы сильнее месяца назад. В предыдущих матчах, которые мы играли с украинцами, с нами случались вещи, которые в футболе случаются нечасто, теперь мы сильнее, мы не рассматриваем этот матч как матч-реванш для нас, как и матчи, которые мы играем с другими соперниками в нашей группе,

– сказал Жезуш.

"Мы выбираем тактику на матч в зависимости от соперника"

Главный тренер "желтых канареек" не собирается недооценивать Динамо и уважает соперника из Киева. Жезуш уверен в своей команде и в том, что ей по силам выйти из группы. Португалец назвал шансы на выход из группы Динамо, Ренна и своей команды равными.

Жезуш заверил, что на этой стадии важно стартовать с победы. Наставник Фенербахче назвал главную цель команды, но она никак не связана с Лигой конференций. Жезуш отметил, что цель команды – победа в чемпионате Турции.

Конечно, мы выбираем тактику на матч в зависимости от соперника. В частности, в настоящее время в нашем штате четыре высококлассных нападающих. Я очень рад, что имею таких качественных игроков. Независимо от того, кто играет, наше качество на переднем крае никогда не падает,

– добавил тренер турецкого клуба.

Обратите внимание! Матч 1-го тура группы Лиги Европы Фенербахче-Динамо стартует 8 сентября в 19:45 по киевскому времени. Где смотреть матч можно прочитать и прогнозы букмекеров можно узнать на сайте 24 канала.

Напомним, что киевляне обыграли турецкого соперника во втором круге Лиги чемпионов (0:0 и 1:2). Однако уже в следующем круге вылетели в Лигу Европы от португальской Бенфики.