Жезуш: У футболі завжди є другий шанс

68-річний португальський спеціаліст поспілкувався з пресою напередодні старту у груповому етапі Ліги конференцій. Жорже Жезуш зауважив, що його команді випав другий шанс, щоб показати, що вони сильніші за киян, ніж це було місяць тому.

До теми Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Однак цей поєдинок турки не розглядають, як шанс взяти реванш. Це новий виклик, як і наступні ігри Фенербахче у цьому раунді єврокубків.

Ми знову опинилися в парі з київським Динамо при жеребкуванні. У футболі завжди є другий шанс. Думаю, зараз ми сильніші, ніж місяць тому. У попередніх матчах, які ми грали з українцями, з нами траплялися речі, які у футболі трапляються нечасто, тепер ми сильніші, ми не розглядаємо цей матч як матч-реванш для нас, як і матчі, які ми граємо з іншими суперниками в нашій групі,

– сказав Жезуш.

"Ми обираємо тактику на матч залежно від суперника"

Головний тренер "жовтих канарок" не збирається недооцінювати Динамо та поважає суперника з Києва. Жезуш впевнений у своїй команді та у тому, що їй під силу вийти з групи. Португалець назвав шанси на вихід із групи Динамо, Ренна та своєї команди рівними.

Жезуш запевнив, що на цій стадії важливо стартувати з перемоги. Наставник Фенербахче назвав головну мету команди, але вона аж ніяк не пов'язана з Лігою конференцій. Жезуш зауважив, що ціль команди – це перемога у чемпіонаті Туреччини.

Звісно, ​​ми обираємо тактику на матч залежно від суперника. Зокрема, на цей час у нашому штаті чотири висококласні нападники. Я дуже радий, що маю таких якісних гравців. Незалежно від того, хто грає, наша якість на передньому краї ніколи не падає,

– додав тренер турецького клубу.

Зверніть увагу! Матч 1-го туру групи Ліги Європи Фенербахче – Динамо стартує 8 вересня о 19:45 за київським часом. Де дивитись поєдинок можна прочитати та прогнози букмекерів можна дізнатись на сайті 24 каналу.

Нагадаємо, що кияни переграли турецького суперника у другому колі Ліги чемпіонів (0:0 та 1:2). Однак вже у наступному колі вилетіли у Лігу Європи від португальської Бенфіки.