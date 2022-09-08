Именно Фенербахче стал первым соперником Динам в этом сезоне. Тогда команды встретились во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Выявить сильнейшего по сумме двух матчей не удалось, так что во второй игре в Стамбуле команды сыграли дополнительное время. И там гол Караваева принес победу Динамо и выход в следующий раунд.

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Но на этот раз так легко Динамо не будет. Ведь в матчах в июле 2022 года Фенербахче только формировалось под руководством Жорже Жезуса. И активно работало на трансферном рынке. "Желтые канарейки" достаточно сильно усилились. К примеру, там теперь почти совершенно новая линия защиты (за исключением Аттила Салаи, который и забил тогда гол в матче в Стамбуле, переведшем игру в овертайм). А нападение усилили Миши Батшуаи и Жуан Педро.

У Динамо же из новичков – Владислав Кабаев и Кахим Перрис. Второй еще не сыграл за команду ни одного матча.

Матч Фенербахче – Динамо состоится в четверг, 8 сентября. Игра начнется в 19.45.

В Украине этот матч будут транслировать платформы Megogo и Volia TV.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Фенербахче – Динамо. Она будет доступна в этой новости.