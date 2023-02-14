Уже в четверг, 16 февраля, начинается стадия 1/16 финала Лиги Европы 2022-2023. 24 канал. В этой стадии примут участие 16 команд, в то время как еще восемь клубов присоединятся к следующей стадии.

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Среди претендентов на титул есть и украинская команда. Донецкий Шахтер занял в групповом раунде Лиги чемпионов третье место, что позволило попасть в плей-офф еврокубка рангом ниже.

Первым соперником команды Йовичевича станет французский Ренн. В прошлом сезоне "красно-черные" заняли 4 место в Лиге 1, а в группе этой ЛЕ дважды преодолели киевское Динамо и стали вторыми позади Фенербахче.

Главным противостоянием первой стадии плей-офф следует называть дуэль Барселоны и Манчестер Юнайтед. Причина не только в громком имени команд, но и в том, что обе входят в топ-тройку главных фаворитов Лиги Европы.

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Букмекеры оценили шансы команд на победу во втором по рангу еврокубке. По их мнению, больше всего шансов на триумф имеют Арсенал да Барселона. Их победа оценивается в 5,00.

Третьим идет Манчестер Юнайтед с коэффициентом 8,00. А вот Шахтер является одним из андердогов турнира. Вероятность их триумфа в Лиге в Европе оценивается в 67,00. Всего лишь три команды имеют шансы ниже.

Котировки на победу в Лиге Европы:

Арсенал (Англия) – 5,00

Барселона (Испания) – 5,00

Манчестер Юнайтед (Англия) 8,00

Бетис (Испания) – 11,00

Рома (Италия) – 15,00

Аякс (Нидерланды) – 15,00

Ювентус (Италия) – 15,00

Фрайбург (Германия) – 17,00

Реал Сосьедад (Испания) – 17,00

Севилья (Испания) – 21,00

Байер (Германия) – 26,00

Ренн (Франция) – 34,00

Фейеноорд (Нидерланды) – 34,00

Спортинг (Португалия) – 34,00

Зальцбург (Австрия) – 34,00

Монако (Франция) – 51,00

Унион Сен-Жиллуаз (Бельгия) 51,00

ПСВ (Нидерланды) – 51,00

Фенербахче (Турция) – 51,00

Шахтер (Донецк) – 67,00

Унион (Германия) 67,00

Ференцварош (Венгрия) – 101,00

Нант (Франция) – 201,00

Мидтьюлланд (Дания) – 201,00

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Ренн – фаворит в битве с Шахтером

Также определены и фавориты в дуэлях 1/8 финала. Шахтер является аутсайдером в битве с Ренном, в то время как наиболее интригующей должна стать дуэль Севильи и ПСВ. А вот у успеха Спортинга и Ювентуса сомнений почти нет.

ДУЭЛЬ 1 2 Шахтер – Ренн 2,67 1,54 Зальцбург – Рома 2,61 1,54 Аякс – Унион 1,78 2,14 Барселона – Манчестер Юнайтед 1,68 2,29 Севилья – ПСВ 1,97 1,91 Байер – Монако 1,84 2,05 Ювентус – Нант 1,24 4,40 Спортинг – Мидтьюлланд 1,21 4,90

Отметим, что победители этих пар присоединятся в 1/8 финала к Арсеналу, Фенербахче, Бетису, Униону Сен-Жиллуаз, Реалу Сосьедад, Фейеноорду, Фрайбургу и Ференцварошу. Финал Лиги Европы состоится в Будапеште 31 мая 2023 года.