Вже у четвер, 16 лютого, розпочинається стадія 1/16 фіналу Ліги Європи 2022—2023, пише 24 канал. У цій стадії візьмуть участь 16 команд, тоді як ще вісім клубів доєднаються у наступній стадії.

До теми Хто складе конкуренцію Манчестер Сіті: названі головні фаворити Ліги чемпіонів 2022-2023

Серед претендентів на титул є і українська команда. Донецький Шахтар посів у груповому раунді Ліги чемпіонів третє місце, що дозволило йому потрапити до плей-офф єврокубка рангом нижче.

Першим суперником команди Йовічевіча стане французький Ренн. Минулого сезону "червоно-чорні" посіли 4 місце в Лізі 1, а в групі цієї ЛЄ двічі подолали київське Динамо і стали другими позаду Фенербахче.

Головним протистоянням першої стадії плей-офф варто називати дуель Барселони та Манчестер Юнайтед. Причина не тільки у гучному імені команд, а і у тому, що обидві входять до топ-трійки головних фаворитів Ліги Європи.

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Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у другому за рангом єврокубку. На їх думку, найбільше шансів на тріумф мають Арсенал та Барселона. Їх перемога оцінюється у 5,00.

Третім йде Манчестер Юнайтед з коефіцієнтом 8,00. А ось Шахтар є одним з андердогів турніру. Ймовірність їхнього тріумфу в Лізі Європі оцінюється аж у 67,00. Всього лише три команди мають шанси нижчі.

Котирування на перемогу в Лізі Європи:

Арсенал (Англія) – 5,00

Барселона (Іспанія) – 5,00

Манчестер Юнайтед (Англія) – 8,00

Бетіс (Іспанія) – 11,00

Рома (Італія) – 15,00

Аякс (Нідерланди) – 15,00

Ювентус (Італія) – 15,00

Фрайбург (Німеччина) – 17,00

Реал Сосьєдад (Іспанія) – 17,00

Севілья (Іспанія) – 21,00

Баєр (Німеччина) – 26,00

Ренн (Франція) – 34,00

Феєноорд (Нідерланди) – 34,00

Спортінг (Португалія) – 34,00

Зальцбург (Австрія) – 34,00

Монако (Франція) – 51,00

Уніон Сен-Жиллуаз (Бельгія) – 51,00

ПСВ (Нідерланди) – 51,00

Фенербахче (Туреччина) – 51,00

Шахтар (Донецьк) – 67,00

Уніон (Німеччина) – 67,00

Ференцварош (Угорщина) – 101,00

Нант (Франція) – 201,00

Мідтьюлланд (Данія) – 201,00

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Ренн – фаворит у битві з Шахтарем

Також визначені і фаворити в дуелях 1/8 фіналу. Шахтар є аутсайдером у битві з Ренном, тоді як найбільш інтригуючою має стати дуель Севільї та ПСВ. А ось в успіху Спортінга та Ювентуса сумнівів майже нема.

ДУЕЛЬ 1 2 Шахтар – Ренн 2,67 1,54 Зальцбург – Рома 2,61 1,54 Аякс – Уніон 1,78 2,14 Барселона – Манчестер Юнайтед 1,68 2,29 Севілья – ПСВ 1,97 1,91 Баєр – Монако 1,84 2,05 Ювентус – Нант 1,24 4,40 Спортінг – Мідтьюлланд 1,21 4,90

Відзначимо, що переможці цих пар доєднаються в 1/8 фіналу до Арсенала, Фенербахче, Бетіса, Уніона Сен-Жиллуаз, Реала Сосьєдад, Феєноорда, Фрайбурга та Ференцвароша. Фінал Ліги Європи пройде у Будапешті 31 травня 2023 року.