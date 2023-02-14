Вже у четвер, 16 лютого, розпочинається стадія 1/16 фіналу Ліги Європи 2022—2023, пише 24 канал. У цій стадії візьмуть участь 16 команд, тоді як ще вісім клубів доєднаються у наступній стадії.
До теми Хто складе конкуренцію Манчестер Сіті: названі головні фаворити Ліги чемпіонів 2022-2023
Серед претендентів на титул є і українська команда. Донецький Шахтар посів у груповому раунді Ліги чемпіонів третє місце, що дозволило йому потрапити до плей-офф єврокубка рангом нижче.
Першим суперником команди Йовічевіча стане французький Ренн. Минулого сезону "червоно-чорні" посіли 4 місце в Лізі 1, а в групі цієї ЛЄ двічі подолали київське Динамо і стали другими позаду Фенербахче.
Головним протистоянням першої стадії плей-офф варто називати дуель Барселони та Манчестер Юнайтед. Причина не тільки у гучному імені команд, а і у тому, що обидві входять до топ-трійки головних фаворитів Ліги Європи.
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Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у другому за рангом єврокубку. На їх думку, найбільше шансів на тріумф мають Арсенал та Барселона. Їх перемога оцінюється у 5,00.
Третім йде Манчестер Юнайтед з коефіцієнтом 8,00. А ось Шахтар є одним з андердогів турніру. Ймовірність їхнього тріумфу в Лізі Європі оцінюється аж у 67,00. Всього лише три команди мають шанси нижчі.
Котирування на перемогу в Лізі Європи:
- Арсенал (Англія) – 5,00
- Барселона (Іспанія) – 5,00
- Манчестер Юнайтед (Англія) – 8,00
- Бетіс (Іспанія) – 11,00
- Рома (Італія) – 15,00
- Аякс (Нідерланди) – 15,00
- Ювентус (Італія) – 15,00
- Фрайбург (Німеччина) – 17,00
- Реал Сосьєдад (Іспанія) – 17,00
- Севілья (Іспанія) – 21,00
- Баєр (Німеччина) – 26,00
- Ренн (Франція) – 34,00
- Феєноорд (Нідерланди) – 34,00
- Спортінг (Португалія) – 34,00
- Зальцбург (Австрія) – 34,00
- Монако (Франція) – 51,00
- Уніон Сен-Жиллуаз (Бельгія) – 51,00
- ПСВ (Нідерланди) – 51,00
- Фенербахче (Туреччина) – 51,00
- Шахтар (Донецьк) – 67,00
- Уніон (Німеччина) – 67,00
- Ференцварош (Угорщина) – 101,00
- Нант (Франція) – 201,00
- Мідтьюлланд (Данія) – 201,00
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Ренн – фаворит у битві з Шахтарем
Також визначені і фаворити в дуелях 1/8 фіналу. Шахтар є аутсайдером у битві з Ренном, тоді як найбільш інтригуючою має стати дуель Севільї та ПСВ. А ось в успіху Спортінга та Ювентуса сумнівів майже нема.
|ДУЕЛЬ
|1
|2
|Шахтар – Ренн
|2,67
|1,54
|Зальцбург – Рома
|2,61
|1,54
|Аякс – Уніон
|1,78
|2,14
|Барселона – Манчестер Юнайтед
|1,68
|2,29
|Севілья – ПСВ
|1,97
|1,91
|Баєр – Монако
|1,84
|2,05
|Ювентус – Нант
|1,24
|4,40
|Спортінг – Мідтьюлланд
|1,21
|4,90
Відзначимо, що переможці цих пар доєднаються в 1/8 фіналу до Арсенала, Фенербахче, Бетіса, Уніона Сен-Жиллуаз, Реала Сосьєдад, Феєноорда, Фрайбурга та Ференцвароша. Фінал Ліги Європи пройде у Будапешті 31 травня 2023 року.