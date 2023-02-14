Вже у четвер, 16 лютого, розпочинається стадія 1/16 фіналу Ліги Європи 2022—2023, пише 24 канал. У цій стадії візьмуть участь 16 команд, тоді як ще вісім клубів доєднаються у наступній стадії.

До теми Хто складе конкуренцію Манчестер Сіті: названі головні фаворити Ліги чемпіонів 2022-2023

Серед претендентів на титул є і українська команда. Донецький Шахтар посів у груповому раунді Ліги чемпіонів третє місце, що дозволило йому потрапити до плей-офф єврокубка рангом нижче.

Першим суперником команди Йовічевіча стане французький Ренн. Минулого сезону "червоно-чорні" посіли 4 місце в Лізі 1, а в групі цієї ЛЄ двічі подолали київське Динамо і стали другими позаду Фенербахче.

Головним протистоянням першої стадії плей-офф варто називати дуель Барселони та Манчестер Юнайтед. Причина не тільки у гучному імені команд, а і у тому, що обидві входять до топ-трійки головних фаворитів Ліги Європи.

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Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у другому за рангом єврокубку. На їх думку, найбільше шансів на тріумф мають Арсенал та Барселона. Їх перемога оцінюється у 5,00.

Третім йде Манчестер Юнайтед з коефіцієнтом 8,00. А ось Шахтар є одним з андердогів турніру. Ймовірність їхнього тріумфу в Лізі Європі оцінюється аж у 67,00. Всього лише три команди мають шанси нижчі.

Котирування на перемогу в Лізі Європи:

  • Арсенал (Англія) – 5,00
  • Барселона (Іспанія) – 5,00
  • Манчестер Юнайтед (Англія) – 8,00
  • Бетіс (Іспанія) – 11,00
  • Рома (Італія) – 15,00
  • Аякс (Нідерланди) – 15,00
  • Ювентус (Італія) – 15,00
  • Фрайбург (Німеччина) – 17,00
  • Реал Сосьєдад (Іспанія) – 17,00
  • Севілья (Іспанія) – 21,00
  • Баєр (Німеччина) – 26,00
  • Ренн (Франція) – 34,00
  • Феєноорд (Нідерланди) – 34,00
  • Спортінг (Португалія) – 34,00
  • Зальцбург (Австрія) – 34,00
  • Монако (Франція) – 51,00
  • Уніон Сен-Жиллуаз (Бельгія) – 51,00
  • ПСВ (Нідерланди) – 51,00
  • Фенербахче (Туреччина) – 51,00
  • Шахтар (Донецьк) – 67,00
  • Уніон (Німеччина) – 67,00
  • Ференцварош (Угорщина) – 101,00
  • Нант (Франція) – 201,00
  • Мідтьюлланд (Данія) – 201,00

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Ренн – фаворит у битві з Шахтарем

Також визначені і фаворити в дуелях 1/8 фіналу. Шахтар є аутсайдером у битві з Ренном, тоді як найбільш інтригуючою має стати дуель Севільї та ПСВ. А ось в успіху Спортінга та Ювентуса сумнівів майже нема.

ДУЕЛЬ 1 2
Шахтар – Ренн 2,67 1,54
Зальцбург – Рома 2,61 1,54
Аякс – Уніон 1,78 2,14
Барселона – Манчестер Юнайтед 1,68 2,29
Севілья – ПСВ 1,97 1,91
Баєр – Монако 1,84 2,05
Ювентус – Нант 1,24 4,40
Спортінг – Мідтьюлланд 1,21 4,90

Відзначимо, що переможці цих пар доєднаються в 1/8 фіналу до Арсенала, Фенербахче, Бетіса, Уніона Сен-Жиллуаз, Реала Сосьєдад, Феєноорда, Фрайбурга та Ференцвароша. Фінал Ліги Європи пройде у Будапешті 31 травня 2023 року.