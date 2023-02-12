Уже во вторник, 14 февраля, стартует стадия плей-офф Лиги чемпионов. В первый игровой день состоится реинкарнация финала-2020 между ПСЖ и Баварией, а также битва Милана и Тоттенхэма.

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В гонке за трофеем осталось всего 16 клубов из семи стран, пишет 24 канал. Уже на стадии 1/8 финала встретятся между собой финалисты прошедшего розыгрыша ЛЧ – Ливерпуль и Реал. Все пары первого раунда выглядят следующим образом:

  • Милан (Италия) – Тоттенхэм (Англия)
  • ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия) – Челси (Англия)
  • Брюгге (Бельгия) – Бенфика (Португалия)
  • Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия)
  • Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания)
  • Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия)
  • Интер (Италия) – Порту (Португалия)

Матчи 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а также 7-8 и 14-15 марта. Финал назначен на 10 июня 2023 года и пройдет в Стамбуле (Турция).

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Тем временем букмекеры назвали главных фаворитов соревнования. По их мнению, главным претендентом на трофей является Манчестер Сити, его триумф оценен в 2,60. Его основными конкурентами считаются Бавария, Ливерпуль и ПСЖ.

Котировки на победу в Лиге чемпионов:

  • Манчестер Сити – 2,60
  • Бавария – 7,50
  • Ливерпуль – 9,50
  • ПСЖ – 9,50
  • Реал – 12,00
  • Наполи – 12,00
  • Челси – 14,00
  • Тоттенхэм – 16,00
  • Бенфика – 24,00
  • Интер – 31,00
  • Милан – 46,00
  • Боруссия Дортмунд – 46,00
  • Порту – 81,00
  • Айнтрахт – 81,00
  • Лейпциг – 81,00
  • Брюгге – 121,00

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Кроме того, эксперты назвали фаворитов именно в парах 1/8 финала. Наиболее интригующей парой является дуэль финалистов прошлой ЛЧ, а вот для Манчестер Сити и Бенфики, по их мнению, проход в четвертьфинал будет самым легким.

ПАРА 1 2
Милан – Тоттенхэм 2,38 1,65
ПСЖ – Бавария 2,39 1,65
Боруссия Дортмунд – Челси 2,47 1,60
Брюгге – Бенфика 4,00 1,28
Айнтрахт – Наполи 2,92 1,41
Ливерпуль – Реал 2,06 1,77
Лейпциг – Манчестер Сити 5,80 1,14
Интер – Порту 1,66 2,24