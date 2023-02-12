Уже во вторник, 14 февраля, стартует стадия плей-офф Лиги чемпионов. В первый игровой день состоится реинкарнация финала-2020 между ПСЖ и Баварией, а также битва Милана и Тоттенхэма.
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В гонке за трофеем осталось всего 16 клубов из семи стран, пишет 24 канал. Уже на стадии 1/8 финала встретятся между собой финалисты прошедшего розыгрыша ЛЧ – Ливерпуль и Реал. Все пары первого раунда выглядят следующим образом:
- Милан (Италия) – Тоттенхэм (Англия)
- ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия) – Челси (Англия)
- Брюгге (Бельгия) – Бенфика (Португалия)
- Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия)
- Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания)
- Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия)
- Интер (Италия) – Порту (Португалия)
Матчи 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а также 7-8 и 14-15 марта. Финал назначен на 10 июня 2023 года и пройдет в Стамбуле (Турция).
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Тем временем букмекеры назвали главных фаворитов соревнования. По их мнению, главным претендентом на трофей является Манчестер Сити, его триумф оценен в 2,60. Его основными конкурентами считаются Бавария, Ливерпуль и ПСЖ.
Котировки на победу в Лиге чемпионов:
- Манчестер Сити – 2,60
- Бавария – 7,50
- Ливерпуль – 9,50
- ПСЖ – 9,50
- Реал – 12,00
- Наполи – 12,00
- Челси – 14,00
- Тоттенхэм – 16,00
- Бенфика – 24,00
- Интер – 31,00
- Милан – 46,00
- Боруссия Дортмунд – 46,00
- Порту – 81,00
- Айнтрахт – 81,00
- Лейпциг – 81,00
- Брюгге – 121,00
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Кроме того, эксперты назвали фаворитов именно в парах 1/8 финала. Наиболее интригующей парой является дуэль финалистов прошлой ЛЧ, а вот для Манчестер Сити и Бенфики, по их мнению, проход в четвертьфинал будет самым легким.
|ПАРА
|1
|2
|Милан – Тоттенхэм
|2,38
|1,65
|ПСЖ – Бавария
|2,39
|1,65
|Боруссия Дортмунд – Челси
|2,47
|1,60
|Брюгге – Бенфика
|4,00
|1,28
|Айнтрахт – Наполи
|2,92
|1,41
|Ливерпуль – Реал
|2,06
|1,77
|Лейпциг – Манчестер Сити
|5,80
|1,14
|Интер – Порту
|1,66
|2,24