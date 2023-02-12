Уже во вторник, 14 февраля, стартует стадия плей-офф Лиги чемпионов. В первый игровой день состоится реинкарнация финала-2020 между ПСЖ и Баварией, а также битва Милана и Тоттенхэма.

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В гонке за трофеем осталось всего 16 клубов из семи стран, пишет 24 канал. Уже на стадии 1/8 финала встретятся между собой финалисты прошедшего розыгрыша ЛЧ – Ливерпуль и Реал. Все пары первого раунда выглядят следующим образом:

Милан (Италия) – Тоттенхэм (Англия)

ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия) – Челси (Англия)

Брюгге (Бельгия) – Бенфика (Португалия)

Айнтрахт (Германия) – Наполи (Италия)

Ливерпуль (Англия) – Реал (Испания)

Лейпциг (Германия) – Манчестер Сити (Англия)

Интер (Италия) – Порту (Португалия)

Матчи 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а также 7-8 и 14-15 марта. Финал назначен на 10 июня 2023 года и пройдет в Стамбуле (Турция).

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Тем временем букмекеры назвали главных фаворитов соревнования. По их мнению, главным претендентом на трофей является Манчестер Сити, его триумф оценен в 2,60. Его основными конкурентами считаются Бавария, Ливерпуль и ПСЖ.

Котировки на победу в Лиге чемпионов:

Манчестер Сити – 2,60

Бавария – 7,50

Ливерпуль – 9,50

ПСЖ – 9,50

Реал – 12,00

Наполи – 12,00

Челси – 14,00

Тоттенхэм – 16,00

Бенфика – 24,00

Интер – 31,00

Милан – 46,00

Боруссия Дортмунд – 46,00

Порту – 81,00

Айнтрахт – 81,00

Лейпциг – 81,00

Брюгге – 121,00

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Кроме того, эксперты назвали фаворитов именно в парах 1/8 финала. Наиболее интригующей парой является дуэль финалистов прошлой ЛЧ, а вот для Манчестер Сити и Бенфики, по их мнению, проход в четвертьфинал будет самым легким.