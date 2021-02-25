Донецкий Шахтер в матче против Маккаби в 1/16 финала Лиги Европы чуть не пропустил гол в первом тайме. На помощь "горнякам" пришел каркас ворот.

На 39-й минуте матча при счете 0:0 Маккаби получил право на угловой. После его подачи головой пробивал Эрнандес. Но мяч после его удара попал в перекладину ворот.

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Но первым на добивании оказался Перец (мяч просто отлетел к нему). И он с метра пробивал по воротам. Но на этот раз мяч попал в штангу.

Лишь после этого защитники Шахтера вынесли мяч как можно дальше от своих ворот.

Видео момента с попаданием в перекладину и штангу

Стоит отметить, что все это время вратарь "горняков" Анатолий Трубин лишь наблюдал, как мяч летает по штрафной площадке.