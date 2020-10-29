Результаты матчей Лиги Европы 29 октября
В четверг, 29 октября, было сыграно 12 матчей группового этапа Лиги Европы. Еще 12 матчей начнутся в 22:00. Результаты – на сайте Спорт24.
Антверпен – Тоттенхэм 1:0
Гол: Рафаелов, 29
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Гент – Хоффенхам 1:4
Гол: Кляйндист, 90+3-Бельфодиль, 36, Гриллич, 52, Гачинович, 73, Даббур, 90 + 4
Нереализованный пенальти: Яремчук, 14 (Гент)
Заря – Брага 1:2
Голы: Иванисеня, 90 + 6-Паулинью, 4, Гайтан, 11
Карабах – Вильярреал 1:2
Голы: Квабена, 78 – Сантос, 80, Пако, 85
ЛАСК – Лудогорец 4:3
Голы: Балич, 2, Грубер, 12, Рагуц, 35, Вердон, 56 (авт.) – Мену, 15, 67, 74
Удаление: Григич, 73 (ЛАСК)
Лилль – Селтик 2:2
Голы: Челик, 67, Иконе, 75-Эльюнусси, 28, 33
Нереализованный пенальти: Дэвид, 41 (Лилль)
Милан – Спарта Прага 3:0
Гол: Диас, 24, Леау, 57, Далот, 67
Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 36
Сивасспор – Маккаби Тель-Авив 1:2
Голы: Кайоде, 55-Битон, 68 (пен.), Перец, 75
Удаление: Камара, 67
Фейеноорд – Вольфбсург 1:4
Голы: Бергхюйс, 54 – Линдль, 4, 13, 60, Йовельич, 66 (пен.)
Удаление: Камара, 67
Црвена Звезда – Либерец 5:1
Голы: Эль Фарду, 7, 22, Гаїч, 50, Катай, 67, Фільчінеллі, 70 – Матоушек, 41
ЦСКА Моска – Динамо Загреб 0:0
АЕК – Лестер 1:2
Голы: Танкович, 49-Варди, 18 (пен.), Чудхури, 39