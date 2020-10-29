Результати матчів Ліги Європи 29 жовтня
У четвер, 29 жовтня, було зіграно 12 матчі групового етапу Ліги Європи. Ще 12 матчів розпочнуться о 22:00. Результати – на сайті Спорт24.
Антверпен – Тоттенгем 1:0
Гол: Рафаелов, 29
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Гент – Хоффенхам 1:4
Гол: Кляйндіст, 90+3 – Бельфоділь, 36, Грілліч, 52, Гачінович, 73, Даббур, 90+4
Нереалізований пенальті: Яремчук, 14 (Гент)
Зоря – Брага 1:2
Голи: Іванісеня, 90+6 – Паулінью, 4, Гайтан, 11
Карабах – Вільярреал 1:2
Голи: Квабена, 78 – Сантос, 80, Пако, 85
ЛАСК – Лудогорець 4:3
Голи: Баліч, 2, Грубер, 12, Рагуц, 35, Вердон, 56 (авт.) – Мену, 15, 67, 74
Вилучення: Грігич, 73 (ЛАСК)
Лілль – Селтік 2:2
Голи: Челік, 67, Іконе, 75 – Ельюнуссі, 28, 33
Нереалізований пенальті: Девід, 41 (Лілль)
Мілан – Спарта Прага 3:0
Гол: Діас, 24, Леау, 57, Далот, 67
Нереалізований пенальті: Ібрагімович, 36
Сівасспор – Маккабі Тель-Авів 1:2
Голи: Кайоде, 55 – Бітон, 68 (пен.), Перец, 75
Вилучення: Камара, 67
Феєнорд – Вольфбсург 1:4
Голи: Бергхюйс, 54 – Ліндль, 4, 13, 60, Йовельїч, 66 (пен.)
Вилучення: Камара, 67
Црвєна Звєзда – Ліберец 5:1
Голи: Ель Фарду, 7, 22, Гаїч, 50, Катай, 67, Фільчінеллі, 70 – Матоушек, 41
ЦСКА Моска – Динамо Загреб 0:0
АЕК – Лестер 1:2
Голи: Танкович, 49 – Варді, 18 (пен.), Чудхурі, 39