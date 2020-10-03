Луганська "Зоря" зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Команда отримала суперників та календар матчів.

Під час жеребкування "Зоря" потрапила до групи G. Там її суперниками стали португальська "Брага", англійський "Лестер" та грецький АЕК.

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Саме з "Лестером" на виїзді "Зоря" і зіграє перший матч у групі. І на виїзді луганці проведуть останній матч на груповому етапі – проти "Браги".

Календар матчів