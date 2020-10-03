"Динамо" и "Ювентус" откроют новый сезон Лиги чемпионов в Киеве: календарь матчей
Киевское "Динамо" впервые за четыре года вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Команда получила соперников и календарь матчей.
Жребий не был слишком благосклонен к киевлянам, отправив их в квартет G. В этой группе также оказались итальянский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".
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Именно "Динамо" домашним матчем против "Ювентуса" откроет новый сезон группового этапа Лиги чемпионов. Их матч состоится первым – во вторник, 20 октября, в 19:55 на НСК "Олимпийский".
Календарь матчей
- 1 тур. 20 октября. 19:55 Динамо – Ювентус
- 2 тур. 28 октября. 22:00 Ференцварош – Динамо
- 3 тур. 4 ноября. 22:00 Барселона – Динамо
- 4 тур. 24 ноября. 22:00 Динамо – Барселона
- 5 тур. 2 декабря. 22:00 Ювентус – Динамо
- 6 тур. 8 декабря. 22:00 Динамо – Ференцварош