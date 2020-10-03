Киевское "Динамо" впервые за четыре года вышло в групповой этап Лиги чемпионов. Команда получила соперников и календарь матчей.

Жребий не был слишком благосклонен к киевлянам, отправив их в квартет G. В этой группе также оказались итальянский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".

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Именно "Динамо" домашним матчем против "Ювентуса" откроет новый сезон группового этапа Лиги чемпионов. Их матч состоится первым – во вторник, 20 октября, в 19:55 на НСК "Олимпийский".

Календарь матчей