5-го та 6 серпня проходять матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Результати – на сайті Спорт24.

Шахтар – Вольфсбург 3:0

Гол: Мораєс, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Вилучення: Хочолава, 68 – Брукс, 70

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"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" та вийшов у чвертьфінал Ліги Європи. Три голи "гірники" забили у кінці матчу – на 89, 90+1 та 90+3 хвилинах.

До цього часу команди грали десять на десять. У "Шахтаря" вилучили Хочолаву, а у "Вольфсбруга" – Брукса.

Копенгаген – Істанбул Башакшехір 3:0

Голи: Вінд, 4, 53 (пен.), Фальк, 62

"Істанбул Башакшехір" та "Копенгаген" зустрілись у битві за місце у чвертьфіналі. У першому матчі мінімально перемогли турки, тому господарів влаштовувала тільки перемога з перевагою у два м'ячі. Та їм це вдалося – 3:0.