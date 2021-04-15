Перший півфінальний матч між Реалом і Челсі відбудеться у вівторок, 27 квітня, в Мадриді. Матч-відповідь пройде в Лондоні 5 травня.
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ПСЖ і Манчестер Сіті проведуть перший матч 28 квітня в Парижі, у відповідь – 4 травня в Англії.
Усі поєдинки розпочинатимуться о 22:00 за київським часом.
- Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні в Стамбулі. На вирішальний матч планують допустити як мінімум дев'ять тисяч уболівальників.
- МанСіті за сумою двох матчів обіграв Боруссію Д (2:1, 2:1), Реал пройшов Ліверпуль (3:1, 0:0), Челсі виявився сильнішим Порту (2:0, 0:1), а ПСЖ вибив торішнього переможця ЛЧ Баварію (3:2, 0:1).