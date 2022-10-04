Реал – Шахтер: сыграет ли лидер "Королевского клуба" в матче Лиги чемпионов

Мадридский клуб не только понес потери накануне игры против Шахтера, но и получил усиление. Из лазарета команды выбыл опытный Лука Модрич.

37-летний полузащитник из-за повреждения пропустил последний матч Реал в Ла Лиге против Осасуны. Ожидалось, что Лука Модрич сможет восстановиться только до ответного матча против Шахтера. Но для хорватского футболиста все сложилось гораздо позитивнее.

Интересно увидеть Йовичевич попал на обложку AS перед матчем Лиги чемпионов против Реала

Лидер в строю

Один из лидеров команды пропустил всего одну игру и вернулся в общую группу. Модрич вместе с командой готовится к ближайшему матчу против "горняков" в Лиге чемпионов.

Поединок 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Реал – Шахтер состоится 5 октября в 22:00.

В текущем сезоне Модрич отыграл за Реал 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее СМИ сообщали, что в воротах "сливочных" в поединке против донецкого клуба будет стоять Андрей Лунин. Это будет дебютный матч украинского голкипера в Лиге чемпионов. Тибо Куртуа еще восстанавливается от травмы.

Реал после двух туров лидирует в группе "F" в Лиге чемпионов. "Королевский клуб" опережает идущий вторым Шахтер на два очка.