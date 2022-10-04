Цікаво побачити Йовічевіч потрапив на обкладинку AS перед матчем Ліги чемпіонів проти Реала
Лідер у строю
Один із лідерів команди пропустив лише одну гру та повернувся у загальну групу. Модрич разом із командою готується до найближчого матчу проти "гірників" у Лізі чемпіонів.
У поточному сезоні Модрич відіграв за Реал 9 матчів, у яких забив 2 голи та зробив одну результативну передачу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у воротах "вершкових" у поєдинку проти донецького клубу стоятиме Андрій Лунін. Це буде дебютний матч українського голкіпера у Лізі чемпіонів. Адже Тібо Куртуа ще відновлюється від травми.
Реал після двох турів лідирує у групі "F" в Лізі чемпіонів. "Королівський клуб" випереджає Шахтар, який йде другим, на два очки.