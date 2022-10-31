Йовичевич взял боевой состав: Шахтер отправился на решающий матч Лиги чемпионов
Источник:сайт Шахтера
Донецкий Шахтер прибыл в Варшаву, где состоится заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против Лейпцига. В составе делегации "горняков" 27 футболистов.
В среду, 2 ноября, Шахтер сыграет решающий матч Лиги чемпионов против Лейпцига. В этом поединке определится обладатель второй путевки в плей-офф ЛЧ в группе F. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич взял в Варшаву 27 футболистов.
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В списке игроков снова отсутствует Марьян Швед, который не восстановился после травмы. Однако в составе делегации Шахтера оказался Егор Назарина, не заявленный на Лигу чемпионов.
- Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
- Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов, Егор Назарина
- Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков
Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоится 2 ноября в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:45 по киевскому времени.После пяти сыгранных матчей "горняки" набрали 6 баллов и отстают от Лейпцига на три пункта. В первом поединке подопечные Йовичевича обыграли "красных быков" со счетом 4:1.