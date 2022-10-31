У середу, 2 листопада, Шахтар зіграє вирішальний матч Ліги чемпіонів проти Лейпцига. У цьому поєдинку визначиться володар другої путівки до плей-оф ЛЧ в групі F. Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч взяв до Варшави 27 футболістів.
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У переліку гравців знову відсутній Мар’ян Швед, який не відновився від ушкодження. Проте в складі делегації Шахтаря опинився Єгор Назарина, який не заявлений на Лігу чемпіонів.
- Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін
- Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк, Дмитро Топалов, Єгор Назарина
- Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков
Матч 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться 2 листопада у Варшаві на стадіоні "Війська Польського". Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:45 за київським часом.