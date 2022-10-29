Шахтер – Александрия 2:2

Голы: Михайличенко, 42, Мудрик, 82 – Цуриков, 5, Демченко, 87

В субботу, 29 октября, в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" принимал Александрию. "Горняки" во вторник сыграли выездной матч против шотландского Селтика (1:1), который отнял много сил у футболистов.

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Первыми открыли счет в матче гости. На 5-й минуте Андрей Цуриков чуть не порвал сетку ворот Трубина после передачи Рыбалки. Кстати, эксдинамовец отличился голом во втором матче подряд. "Горняки" в середине тайма сумели забить ответный гол, но после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот.

В конце первого тайма поединок был прерван из-за воздушной тревоги. Игра возобновилась спустя почти полтора часа и сразу подопечные Йовичевича восстановили равновесие. Богдан Михайличенко забил свой дебютный гол за донецкую команду, воспользовавшись пасом от Лукаса Тейлора.

Никто не хотел уступать в матче Шахтер – Александрия / фото сайта Шахтера

В начале второго тайма Шахтер остался в меньшинстве. Лукас Тейлор увидел перед собой красный свет после второй желтой карточки. Однако вдесятером "горняки" сумели выйти вперед. Очередной рывок Михаила Мудрика завершился голом в ворота Билыка.

Казалось, что игра так и завершится победой Шахтера, но за три минуты до конца основного времени хавбек Александрии Демченко воспользовался ошибкой Бондаря и установил окончательный счет – 2:2.

Видеообзор матча Шахтер – Александрия

Шахтер не воспользовался возможностью догнать по очкам Днепр-1, поэтому остался на втором месте, с отставанием в два балла от лидера. Александрия – на четвертом месте, у подопечных Юрия Гуры 17 очков.