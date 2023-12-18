Начинается самый интересный этап: результат жеребьевки 1/8 финала ЛЧ-2023/2024
В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Мероприятие прошло в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
В эту стадию вышли 16 команд, занявших первые 2 места в своих квартетах на групповом этапе. Среди них мог оказаться и донецкий Шахтер, однако "горняки" в решающем матче уступили Порту и сыграют теперь в Лиге Европы, пишет 24 канал.
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Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов
8 победителей групп попали в число сеяных (поэтому не могли сыграть друг против друга на этой стадии турнира). В несеянные попали 8 команд, занявших вторые места в своих квартетах.
Во время жеребьевки действовало два ограничения. В одной паре не могли оказаться представители одной страны и клубы, которые уже встречались на групповой стадии. В результате в конце зимы болельщики станут свидетелями таких футбольных баталий:
- Порту (Португалия) – Арсенал (Англия)
- Наполи (Италия) – Барселона (Испания)
- ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)
- Интер (Италия) – Атлетико (Испания)
- ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- Лацио (Италия) – Бавария (Германия)
- Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия)
- Лейпциг (Германия) – Реал (Испания)