Среди таких команд армянский Урарту, за который выступают украинцы Иван Зотько, Евгений Цымбалюк и Вадим Парамонов (первые двое пришли уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года). Но в составе армянского клуба есть немало россиян, в том числе и главный тренер Дмитрий Гунько. И именно эта команда стала чемпионом Армении в предыдущем сезоне и получила право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

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Но Урарту вылетел уже после первого раунда квалификации. Сначала команда дома проиграла Зрински из Боснии и Герцеговины 0:1. А в ответном матче была близка к положительному результату, ведь основное время матча закончилось их победой 1:2. Поэтому команды ожидало дополнительное время, где они обменялись забитыми голами. Победитель пары определялся в серии пенальти, где точнее были игроки Зрински. Так что они проходят в следующий раунд квалификации. А Урарту вылетает из Лиги чемпионов и теперь сыграет в квалификации Лиги конференций.

Зотько и Цымбалюк сыграли в этом матче. Как и другие россияне в команде – Мелихов, Сабуа и Могилевец, а также вышедшие на замену Джикия и Максименко.

Зато две другие команды, где были украинцы (но не было россиян), сумели пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Польский Ракув и без Владислава Кочергина в старте на выезде победил эстонскую Флору. Украинец вышел на поле на замену на 68-й минуте, когда его команда была впереди в счете 0:2. После этого Ракув забил еще и третий гол.

Максим Коваль отстоял "на сухо" за молдавский Шериф в матче против румынского Фарула Констанца. Поскольку основное время матча закончилось со счетом 1:0, как и предыдущая игра между командами, они сыграли дополнительное время. Коваль и там не пропустил, а его партнеры отличились дважды. И теперь сыграют против Маккаби из Хайфы. К слову, за эту команду выступает Эрик Шуранов. Это бывший украинский футболист (даже выступал за юношеские сборные), решивший принять немецкое гражданство. И в матче против Хамруна в квалификации ЛЧ отличился забитым голом.