Серед таких команд є вірменський Урарту, за який виступають українці Іван Зотько, Євген Цимбалюк та Вадим Парамонов (перші двоє прийшли вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року). Та в складі вірменського клубу є й чимало росіян, в тому числі й головний тренер Дмітрій Гунько. І саме ця команда стала чемпіоном Вірменії в попередньому сезоні й отримала право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Але Урарту вилетів вже після першого раунду кваліфікації. Спочатку команда вдома програла Зріньскі з Боснії та Герцеговини 0:1. А в матчі-відповіді була близька до позитивного результату, адже основний час матчу закінчився їх перемогою 1:2. Тож на команди очікував додатковий час, де вони обмінялися забитими голами. Відтак переможець пари визначався в серії пенальті, де влучнішими були гравці Зріньскі. Саме вони проходять в наступний раунд кваліфікації. А Урарту вилітає з Ліги чемпіонів і тепер зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

Зотько та Цимбалюк зіграли в цьому матчі. Як і інші росіяни в команді – Меліхов, Сабуа та Могілєвєц, а також Джикія та Максіменко, які вийшли на заміну.

Натомість дві інші команди, де були українці (але не було росіян) зуміли пройти в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

Польський Ракув і без Владислава Кочергіна в старті на виїзді переміг естонську Флору. Українець вийшов на поле на заміну на 68-й хвилині, коли його команда була попереду в рахунку 0:2. Після цього Ракув забив ще й третій гол.

Максим Коваль відстояв "на сухо" за молдовський Шериф у матчі проти румунського Фарул Констанца. Оскільки основний час матчу закінчився з рахунком 1:0, як і попередня гра між командами, тож вони зіграли додатковий час. Коваль і там не пропустив, а його партнери відзначилися двічі. І тепер зіграють проти Маккабі з Хайфи. До слова, за цю команду виступає Ерік Шуранов. Це колишній український футболіст (навіть виступав за юнацькі збірні), який вирішив прийняти німецьке громадянство. І в матчі проти Хамруна у кваліфікації ЛЧ відзначився забитим голом.