После начала полномасштабной войны россияне решили пойти против УЕФА и включили в состав РФС клубы из Крыма. На сезон 2023-2024 в состав Второй лиги ФНЛ (третий по рангу дивизион) заявились ФК Севастополь и Рубин из Ялты.

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Впрочем, еще в 2014 году после аннексии Крыма россияне пытались провернуть то же самое. Но тогда УЕФА запретил РФС включать команды с полуострова, создав в этом регионе "специальный статус".

После того, как РФС нарушил правило УЕФА, УАФ обратилась в союз по поводу исключения из своего состава россиян. Впрочем, европейский футбольный союз отреагировал достаточно сдержанно на очевидный плевок в их сторону.

Мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму "особой зоны" для дальнейшего сообщения. Мы находимся в контакте с РФС и УАФ,

– говорится в заявлении организации.

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Отметим, что в 2022 году УЕФА и ФИФА исключили все российские клубы и сборные из своих турниров. При этом РФС угрожал переходом в азиатскую конфедерацию. Но эти разговоры так и остались нытьем обиженных окупантов.

Россияне надеются на скорый возврат в турниры УЕФА, хотя сама организация исключила такую возможность до окончания войны в Украине. Теперь у РФС должны возникнуть новые проблемы из-за крымских клубов.