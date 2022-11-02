Фатальное поражение Атлетико, драма в Марселе: видеообзоры матчей Лиги чемпионов 1 ноября

Во вторник, 1 ноября, состоялись 8 матча последнего 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Определилась половина участников плей-офф ЛЧ.

В первый день ноября обошлось без сенсаций. Центральным матчем того дня было противостояние Баварии и Интера, хотя сама встреча не имела никакой стратегической важности, если смотреть на турнирную таблицу, пишет 24 канал.

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Однако не этот поединок топ-грандов Германии и Италии был самым интересным. Безумными по драматизму были поединки группы "D". Все команды претендовали на плей-офф Лиги чемпионов.

Группа А

Рейнджерс – Аякс – 1:3

2 ноября состоится вторая часть матчей ЛЧ, среди которых поединок Шахтера против РБ Лейпцига.

Голы: Таверньер, 87 – Бергейс, 4, Кудус, 29, Консейсау, 89

Рейнджерс – Аякс: видеообзор матча

Ливерпуль – Наполи 2:0

Голы: Салах, 85, Нуньес, 90+8

Видеообзор поединка Ливерпуль – Наполи

Группа В

Порту – Атлетико Мадрид 2:1

Голы: Тареми, 5, Эустакио, 24 – Маркано, 90+4

Порту – Атлетико Мадрид: видеообзор

Байер – Брюгге 0:0

Байер – Брюгге: видеообзор матча

Группа С

Бавария – Интер – 2:0

Голы: Павар, 32, Шупо-Мотинг, 72

Видеообзор встречи Бавария – Интер

Виктория Пльзень – Барселона – 2:4

Голы: Хорий, 52 (п), 63 – Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Виктория Пльзень – Барселона: видеообзор матча

Группа D

Спортинг – Айнтрахт – 1:2

Голы: Гомеш, 39 – Камада, 61 (п), Круг Муани, 72

Видеообзор поединка Спортинг – Айнтрахт

Марсель – Тоттенхэм – 1:2

Голы: Мбэмба, 45+2 – Лангле, 54, Хейберг, 90+5

Марсель – Тоттенхэм: видеообзор матча