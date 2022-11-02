У перший день листопада обійшлось без сенсацій. Центральним матчем того дня було протистояння Баварії та Інтера, хоча сама зустріч не мала жодного стратегічної важливості, якщо дивитись на турнірну таблицю, пише 24 канал.

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Однак не цей поєдинок топ-грандів Німеччини та Італії був найцікавішим. Шаленими за драматизмом були поєдинки групи "D". Усі команди претендували на плей-офф Ліги чемпіонів.

Зверніть увагу! 2 листопада відбудеться друга частина матчів ЛЧ, серед яких поєдинок Шахтаря проти РБ Лейпцига.

Група А

Рейнджерс – Аякс – 1:3

Голи: Таверньєр, 87 – Бергейс, 4, Кудус, 29, Консейсау, 89

Рейнджерс – Аякс: відеоогляд матчу

Ліверпуль – Наполі 2:0

Голи: Салах, 85, Нуньєс, 90+8

Відеоогляд поєдинку Ліверпуль – Наполі

Група В

Порту – Атлетіко Мадрид 2:1

Голи: Таремі, 5, Еустакіо, 24 – Маркано, 90+4

Порту – Атлетіко Мадрид: відеоогляд

Баєр – Брюгге 0:0

Баєр – Брюгге: відеоогляд матчу

Група С

Баварія – Інтер – 2:0

Голи: Павар, 32, Шупо-Мотінг, 72

Відеоогляд зустрічі Баварія – Інтер

Вікторія Пльзень – Барселона – 2:4

Голи: Хорий, 52 (п), 63 – Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Вікторія Пльзень – Барселона: відеоогляд матчу

Група D

Спортінг – Айнтрахт – 1:2

Голи: Гомеш, 39 – Камада, 61 (п), Коло Муані, 72

Відеоогляд поєдинку Спортінг – Айнтрахт

Марсель – Тоттенхем – 1:2

Голи: Мбемба, 45+2 – Лангле, 54, Хьойберг, 90+5

Марсель – Тоттенхем: відеоогляд матчу