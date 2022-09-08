Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 7 сентября

В среду, 7 сентября – второй игровой день первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В этот день запланировано восемь матчей.

В Лиге чемпионов в игровой день два матча начинаются в 19:45. Остальные шесть матчей – в 22:00.

К теме Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября и видео голов

Ни в одном из матчей не была зафиксирована ничья. И только в одном матче зрители увидели один забитый гол.

Аякс – Рейнджерс 4:0

Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

Айнтрахт – Спортинг 0:3

Голы: Эдвардс, 65, Тринкау, 67, Сантуш, 82

Тоттенхэм – Марсель 2:0

Голы: Ришарлисон, 76, 81

Удаление: Мбемба, 47 (Марсель)

Наполи – Ливерпуль 4:1

Голы: Зелински, 5 (пен), 47, Замбо Ангисса, 31, Симеоне, 44 – Луис Диас, 49

Нереализованный пенальти: Осимхен (Наполи)

Интер – Бавария 0:2

Голы: Сане, 25, Д'Амброзио, 66 (авт)

Брюгге – Байер 1:0

Гол: Силла, 42

Барселона – Виктория (Пльзень) 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовский, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сикора, 44

Атлетико – Порту 2:1

Голы: Эрмосо, 90+1, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6 (пен)

Удаление: Тареми, 81 (Порту)