В Лиге чемпионов в игровой день два матча начинаются в 19:45. Остальные шесть матчей – в 22:00.
К теме Результаты матчей Лиги чемпионов 6 сентября и видео голов
Ни в одном из матчей не была зафиксирована ничья. И только в одном матче зрители увидели один забитый гол.
Аякс – Рейнджерс 4:0
Голы: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
Айнтрахт – Спортинг 0:3
Голы: Эдвардс, 65, Тринкау, 67, Сантуш, 82
Тоттенхэм – Марсель 2:0
Голы: Ришарлисон, 76, 81
Удаление: Мбемба, 47 (Марсель)
Наполи – Ливерпуль 4:1
Голы: Зелински, 5 (пен), 47, Замбо Ангисса, 31, Симеоне, 44 – Луис Диас, 49
Нереализованный пенальти: Осимхен (Наполи)
Интер – Бавария 0:2
Голы: Сане, 25, Д'Амброзио, 66 (авт)
Брюгге – Байер 1:0
Гол: Силла, 42
Барселона – Виктория (Пльзень) 5:1
Голы: Кессье, 13, Левандовский, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сикора, 44
Атлетико – Порту 2:1
Голы: Эрмосо, 90+1, Гризманн, 90+11 – Урибе, 90+6 (пен)
Удаление: Тареми, 81 (Порту)