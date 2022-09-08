В Лізі чемпіонів в ігровий день два матчі розпочинаються о 19:45. Решта шість матчів – о 22:00.

До теми Результати матчів Ліги чемпіонів 6 вересня та відео голів

В жодному з матчів не було зафіксовано нічию. І лише в одному матчі глядачі побачили один забитий гол.

Аякс – Рейнджерс 4:0

Голи: Альварес, 17, Бергхюйс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

Айнтрахт – Спортінг 0:3

Голи: Едвардс, 65, Трінкау, 67, Сантуш, 82

Тоттенхем – Марсель 2:0

Голи: Рішарлісон, 76, 81

Вилучення: Мбемба, 47 (Марсель)

Наполі – Ліверпуль 4:1

Голи: Зелінскі, 5 (пен), 47, Замбо Ангісса, 31, Сімеоне, 44 – Луїс Діас, 49

Нереалізований пенальті: Осімхен (Наполі)

Інтер – Баварія 0:2

Голи: Сане, 25, Д'Амброзіо, 66 (авт)

Брюгге – Баєр 1:0

Гол: Сілла, 42

Барселона – Вікторія (Плзень) 5:1

Голи: Кессьє, 13, Левандовський, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сікора, 44

Атлетіко – Порту 2:1

Голи: Ермосо, 90+1, Грізманн, 90+11 – Урібе, 90+6 (пен)

Вилучення: Таремі, 81 (Порту)