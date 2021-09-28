Шахтер – Интер 0:0
Стоит внимания Как выжить в логове монстра: анонс матча Бавария – Динамо в Лиге чемпионов
Шахтер – Интер видеообзор
Аякс – Бешикташ 2:0
Голы: Бергюйс, 17, Алле, 43
Аякс – Бешикташ видеообзор
Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Результаты матчей 28 сентября и видеообзоры поединков в материале Спорт 24.
Источник:24 канал
Стоит внимания Как выжить в логове монстра: анонс матча Бавария – Динамо в Лиге чемпионов
Шахтер – Интер видеообзор
Голы: Бергюйс, 17, Алле, 43
Аякс – Бешикташ видеообзор