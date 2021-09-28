Шахтер – Интер 0:0

Стоит внимания Как выжить в логове монстра: анонс матча Бавария – Динамо в Лиге чемпионов

Шахтер – Интер видеообзор

Аякс – Бешикташ 2:0

Голы: Бергюйс, 17, Алле, 43

Аякс – Бешикташ видеообзор