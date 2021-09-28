Шахтар – Інтер 0:0
Варте уваги Як вижити у лігві монстра: анонс матчу Баварія – Динамо в Лізі чемпіонів
Шахтар – Інтер відеоогляд
Аякс – Бешикташ 2:0
Голи: Бергюйс, 17, Алле, 43
Аякс – Бешикташ відеоогляд
Стартував другий тур групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Результати матчів 28 вересня та відеоогляди поєдинків у матеріалі Спорт 24.
Джерело:24 канал
Варте уваги Як вижити у лігві монстра: анонс матчу Баварія – Динамо в Лізі чемпіонів
Шахтар – Інтер відеоогляд
Голи: Бергюйс, 17, Алле, 43
Аякс – Бешикташ відеоогляд