Шахтар – Інтер 0:0

Варте уваги Як вижити у лігві монстра: анонс матчу Баварія – Динамо в Лізі чемпіонів

Шахтар – Інтер відеоогляд

Аякс – Бешикташ 2:0

Голи: Бергюйс, 17, Алле, 43

Аякс – Бешикташ відеоогляд