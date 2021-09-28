Бавария – Динамо: главное

Что: матч 2 тура группы E Лиги чемпионов

Где: Мюнхен, "Альянц Арена"

Когда: среда, 29 сентября, 22:00

Трансляция: Megogo, Воля

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История встреч

Бавария и Динамо встречались 10 раз, но ни разу с марта 2000 года. Бавария выиграла 5 из этих матчей, а Динамо – 4. Не сложно подсчитать, что еще один матч завершился вничью.

Почти все матчи между мюнхенцами и киевлянами вошли в классику Лиги чемпионов и в основном имеют приставку "легендарные".

Динамо выиграло три из первых четырех встреч с Баварией, в том числе в Суперкубке УЕФА-1975. Именно тогда Олег Блохин забил единственный и поистине легендарный гол в Мюнхене. В ответном матче в Киеве Блохин оформил дубль.

Смотрите видео легендарного гола Блохина



Бавария сумела отомстить Динамо в самый ненужный момент. В сезоне 1998/1999 "бело-синие" стали первым и пока единственным в истории Украины клубом, который дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В первом матче в Киеве "динамовцы" вели в счете 2:0 и 3:1 благодаря дублю Андрея Шевченко. Но голы Штефана Эффенберга и Карстена Янкера в последние 12 минут принесли Баварии ничью 3:3.

Благодаря голу Марио Баслера в ответном матче Бавария прошла в финал, в котором драматично уступила Манчестеру Юнайтед.

Пугающая форма Баварии

Казалось, что Бавария под руководством нового тренера Юлиана Нагельсманна провалит старт сезона. На предсезонных сборах "красные" не выиграли ни одного матча, а в первом туре Бундеслиги поделили очки с Боруссией Менхенгладбах.

Но после этого чемпионы Германии набрали феноменальную форму. Бавария выиграла 9 матчей подряд с общим счетом 39:5. Мюнхенцы сняли скальпы с Барселоны, Боруссии Дортмунд и РБ Лейпциг.

Что касается Динамо, то киевляне только 22 сентября потерпели первое поражение в новом сезоне. Динамо разгромно проиграло Шахтеру в матче за Суперкубок Украины.

В чемпионате Украины после 9 туров "бело-синие" уверенно лидируют, набрав 25 очков. Столичный клуб только в одном матче поделил очки с Ингульцом.

Если Бавария уверенно стартовала в Лиге чемпионов с разгрома против Барселоны, то Динамо поделило очки с Бенфикой в Киеве (0:0).

Ключевые дуэли матча

Юлиан Нагельсманн пока не перестраивает Баварию и не пытается усложнить футбол мюнхенцев. Простыми словами, молодой тренер дает игрокам Баварии играть в футбол.



Юлиан Нагельсманн / Фото Getty Images

Ключевой проблемой Баварии еще с предыдущего сезона остается оборона. Если в центре поля и впереди с креативными решениями футболисты справляются вполне хорошо, то сзади иногда настоящая катастрофа.

Бавария вошла в сезон без травмированных Бенжамена Павара и Лукаса Эрнандеса. А пару центрбеков составил тандем Никласа Зюле и новичка Дайо Упамекано. 22-летний француз добавил солидности обороне чемпионам Германии, чего не скажешь о Зюле.

Большой и неуклюжий Зюле часто проигрывает ключевые дуэли, неудачно действует на опережение и проигрывает дуэли. Именно игра против Зюле может стать ключевой для Динамо в контексте создания острых моментов.

Немецкие клубы играют в интенсивный футбол и готовы затоптать медленного соперника. В качестве примера, 10:0 от Боруссии Менхенгладбах против Шахтера в прошлом сезоне.

Важным будет решение Мирчи Луческу найти игрока, который будет сдерживать Альфонсо Дэвиса. Кроме невероятной техники, канадец – один из самых быстрых футболистов мира. Следовательно, на правом фланге обороны в Динамо читается выход Александра Тымчика.

Футболисты Баварии очень много перемещаются на футбольном поле: Леон Горецка, Йозуа Киммих и Томас Мюллер могут выйти на ударную позицию в любой момент.

Динамо сложно надеяться на положительный результат, особенно в выездной игре. Однако киевлянам важно не бояться баварцев, а идти в активный прессинг и использовать шансы в контратаках. Бавария – далеко не безгрешна во время быстрого перехода из атаки в оборону.

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