Постекоглу: Нас ждет тяжелая игра

Австралийский тренер греческого происхождения знает, что в Варшаве у Шахтера будет преимущество болельщиков. Ведь из-за войны многие украинцы переехали на временное проживание в Польшу. Также поляки являются одними из лучших друзей Украины, поэтому многие могут прийти, чтобы поддержать "горняков" в игре против шотландской команды.

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Ангелос Постекоглу убежден, что его команду ждет сложный матч против донецкого клуба. Главный тренер Селтика признался, что некоторые его подопечные пока не набрали оптимальных физических кондиций.

Мы имеем проблемы, связанные с тем, что некоторые наши игроки находятся не в лучшем физическом состоянии, однако мы говорим о Лиге чемпионов, где каждый матч сложный. Нас ждет тяжелая игра, однако мы к этому готовы,

– ответил наставник Селтика.

К слову. В первом туре группового раунда ЛЧ Шахтер неожиданно разгромил на выезде Лейпциг (1:4), а Селтик проиграл Реалу (0:3).

"Если речь идет о трудностях и моем отношении к ним, то оно не изменилось – мой уровень уверенности в команде остается таким же, как и на прошлой неделе. Выйдем на поле и сыграем в футбол. Да, это будет непростой поединок, но мы будем играть, чтобы победить", – добавил Постекоглу.

Ангелос не стал разбрасываться уверенными заявлениями и делать смелые прогнозы перед поединком с Шахтером.

Честно скажу вам, не знаю. Это знает только Бог, кто фаворит в матче с Шахтером,

– сказал тренер шотландцев.

Важно! Матч Лиги чемпионов Шахтер – Селтик начнется сентябрь в 14 сентября в 19:45 по киевскому времени. Это будет пятая встреча между этими клубами.