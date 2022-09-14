Йовичевич: Мы не можем уступить

На предматчевой пресс-конференции Игорь Йовичевич рассказал о "помощи" от Шведа, нервозности перед игрой и "домашних" матчах еврокубков в Польше.

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В Шахтере есть один "козырь", это Марьян Швед – бывший футболист Селтика. Хотя украинец не слишком долго поиграл за шотландский клуб, но мог дать некоторую информацию о сопернике тренерскому штабу "горняков".

Хорватский специалист отметил, что Швед не смог сильно помочь, ведь в Селтике произошли изменения по сравнению с тем временем, когда там выступал Марьян. Йовичевич отметил будущего оппонента.

Они убедительно смотрятся, играют в динамичный агрессивный, комбинационный футбол атакующего типа. Как минимум нам будет трудно противостоять в желании, динамике, борьбе, единоборствах, но мы не можем уступить,

– сказал тренер Шахтера.

Любопытно! Швед стал игроком Селтика зимой 2019, перейдя из львовских Карпат. Однако уже на следующий день украинец вернулся во львовскую команду по правам аренды. После ее окончания прилетел в Глазго, но пробывший там до середины августа 2020-го стал отдан в аренду в бельгийский Мехелен, с которым впоследствии подписал полноценный контракт. Теперь футболист Шахтера.

Главный вождь дончан заверил, что в первом матче против Лейпцига, в котором Шахтер праздновал разгромную победу 1:4, доказал, что этот молодой коллектив "горит" футболом и стремится к большим победам в будущем.

"В команде хорошая атмосфера, все готовы к матчу"

Йовичевич заявил, что у каждого из своих подопечных есть шанс выйти на футбольное поле в игре против Селтика.

Ждем тяжелого матча, однако хотим получить удовольствие и убедить себя, что мы можем еще раз сыграть на том же уровне, что и с Лейпцигом. В команде хорошая атмосфера, все готовы к матчу, но чтобы все закончилось положительно, нужно совпадение многих факторов. Мы готовы и мы можем!,

– ответил наставник дончан.

Ответил Йовичевич и на вопрос о месте проведения "домашних" матчей его команды. Напомним, что все домашние поединки Шахтера в еврокубках проводятся в польской Варшаве.

Тренировку "горняки" проводят на тренировочной базе Легии. Йовичевич поблагодарил польский клуб за теплый прием и гостеприимство. Хорватский тренер рассказал, что на этой базе все необходимое, чтобы успешно подготовиться к поединкам.

О матчах в Польше и поддержке болельщиков

Йовичевич надеется, что на "домашнем" матче в Варшаве на трибунах будет настоящий аншлаг. Многие украинцы на правах беженцев выехали в Польшу, поэтому смогут поддержать родную команду в Лиге чемпионов.

"Хотелось бы получить толчок и энергию от болельщиков биться от первых минут до последних, думая о победе и о том, как ее достичь. Они должны гордиться нашими бойцовскими качествами – мы будем играть для болельщиков. Сейчас все не в лучших условиях, и многие из них тех, кто завтра будет на стадионе, испытывают трудности, мы это понимаем", – ответил хорват.

Хорватский наставник назвал всех соперников Шахтера в группе фаворитами, но верит в победу своей команды над Селтиком.

Будем играть не только за Шахтер, но и за болельщиков. Надеюсь, завтра все вместе мы успешно проведем матч, хотя ни в одной игре Лиги чемпионов мы не фавориты, фавориты – Лейпциг, Селтик и Реал. Мы скромны, понимаем, на что способны, однако, если есть энергия от болельщика, то в футболе нет ничего невозможного. Мы верим в победу,

– добавил тренер донецкого клуба.

Обратите внимание! Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Селтик состоится 14 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19.45 по Киеву. "Горняки" подходят к поединку в боевом составе.