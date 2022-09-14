Австралійський тренер грецького походження знає, що у Варшаві Шахтар матиме перевагу уболівальників. Адже через війну багато українців переїхали на тимчасове проживання у Польщу. Також поляки є одними з найкращих друзів України, тому багато з них можуть прийти, щоб підтримати "гірників" у грі проти шотландської команди.
Ангелос Постекоглу переконаний, що на його команду чекає складний матч проти донецького клубу. Головний тренер Селтіка зізнався, що деякі його підопічні наразі ще не набрали оптимальних фізичних кондицій.