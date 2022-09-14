Постекоглу: На нас чекає важка гра

Австралійський тренер грецького походження знає, що у Варшаві Шахтар матиме перевагу уболівальників. Адже через війну багато українців переїхали на тимчасове проживання у Польщу. Також поляки є одними з найкращих друзів України, тому багато з них можуть прийти, щоб підтримати "гірників" у грі проти шотландської команди.

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Ангелос Постекоглу переконаний, що на його команду чекає складний матч проти донецького клубу. Головний тренер Селтіка зізнався, що деякі його підопічні наразі ще не набрали оптимальних фізичних кондицій.