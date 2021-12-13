ПСЖ – Реал, Интер – Ливерпуль: результаты новой жеребьевки Лиги чемпионов

13 декабря 2021 , 16:21
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Произошло новое жеребьевки раунда 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Жеребьевку Лиги чемпионов пришлось провести повторно через техническую ошибку.

УЕФА впервые в истории отменил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь во время первой процедуры произошли технические ошибки.

Узнайте больше Результаты жеребьевки Лиги чемпионов отменили: россиянин Аршавин вытащил ложную шар

Манчестер Юнайтед по ошибке свели с Вильярреалом, хотя они играли в группе. В то же время среди соперников Атлетико не было МЮ, но был Ливерпуль, с которым мадридцы также играли в группе.

В УЕФА назначили новую жеребьевку на 13-е декабря (16:00).

Окончательные результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

  • Зальцбург – Бавария
  • Спортинг – Манчестер Сити
  • Бенфика – Аякс
  • Челси – Лилль
  • Атлетико – Манчестер Юнайтед
  • Вильярреал – Ювентус
  • Интер – Ливерпуль
  • ПСЖ – Реал
Вниманию. Первые поединки 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля. Ответные матчи состоятся 8/9 и 15/16 марта. Календарь поединков был сформирован впоследствии. Начало всех поединков в 22: 00.
Автор: Михайло Гема