ПСЖ – Реал, Интер – Ливерпуль: результаты новой жеребьевки Лиги чемпионов
13 декабря 2021 , 16:21Читати новину українською
Источник:24 канал
Произошло новое жеребьевки раунда 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Жеребьевку Лиги чемпионов пришлось провести повторно через техническую ошибку.
УЕФА впервые в истории отменил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, ведь во время первой процедуры произошли технические ошибки.
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Манчестер Юнайтед по ошибке свели с Вильярреалом, хотя они играли в группе. В то же время среди соперников Атлетико не было МЮ, но был Ливерпуль, с которым мадридцы также играли в группе.
В УЕФА назначили новую жеребьевку на 13-е декабря (16:00).
Окончательные результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
- Зальцбург – Бавария
- Спортинг – Манчестер Сити
- Бенфика – Аякс
- Челси – Лилль
- Атлетико – Манчестер Юнайтед
- Вильярреал – Ювентус
- Интер – Ливерпуль
- ПСЖ – Реал