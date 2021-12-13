УЄФА вперше в історії скасував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, адже під час першої процедури сталися технічні помилки.

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Манчестер Юнайтед помилково звели з Вільярреалом, хоча вони грали у групі. Водночас серед суперників Атлетіко не було МЮ, але був Ліверпуль, з яким мадридці також грали в групі.

В УЄФА призначили нове жеребкування на 13-е грудня (16:00).

Остаточні результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

  • Зальцбург – Баварія
  • Спортинг – Манчестер Сіті
  • Бенфіка – Аякс
  • Челсі – Лілль
  • Атлетико – Манчестер Юнайтед
  • Вільярреал – Ювентус
  • Інтер – Ліверпуль
  • ПСЖ – Реал