Ламин Ямал, вингер Барселоны, установил рекорд по возрасту в игре первого тура главного европейского турнира против Монако. Испанский футболист больше всего провел матчей в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет или меньше, об этом сообщает B/R Football.

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Дебютный гол и рекорд Ямала в Лиге чемпионов

Противостояние с Монако в Лиге чемпионов стало 11-м в карьере Ламина Ямала. 17-летний вингер "блаугранас" превзошел достижения по количеству матчей в этом возрасте – Джуда Беллингема, Уоррена Заира-Эмери и Юри Тилеманса – по 10 у каждого.

Кроме этого, на 28-й минуте матча Ламин Ямал отличился в воротах монегасков. Этот гол стал дебютным для испанского вингера в самом престижном турнире Европы.

17-летний футболист "красно-гранатовых" стал вторым самым молодым автором забитого мяча в Лиге чемпионов – 17 лет, 68 дней. Первый в списке самых молодых голеадоров еще один игрок Барселоны – Ансу Фати, он забил гол в 17 лет и 40 дней.