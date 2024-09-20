Ламін Ямал, вінгер Барселони, встановив рекорд за віком у грі першого туру головного європейського турніру проти Монако. Іспанський футболіст найбільше провів матчів у Лізі чемпіонів у віці 17 років або менше, про це повідомляє B/R Football.

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Дебютний гол і рекорд Ямала у Лізі чемпіонів

Протистояння із Монако в Лізі чемпіонів стало 11-м у кар'єрі Ламіна Ямала. 17-річний вінгер "блаугранас" перевершив досягнення за кількістю матчів у цьому віці – Джуда Беллінгема, Воррена Заїра-Емері та Юрі Тілеманса – по 10 у кожного.

Окрім цього, на 28-й хвилині матчу Ламін Ямал відзначився у воротах монегасків. Цей гол став дебютним для іспанського вінгера у найпрестижнішому турніру Європи.

17-річний футболіст "червоно-гранатових" став другим наймолодшим автором забитого м'яча у Лізі чемпіонів – 17 років, 68 днів. Перший у списку наймолодших голеадорів ще один гравець Барселони – Ансу Фаті, він забив гол у 17 років та 40 днів.