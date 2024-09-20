После прихода Паулу Фонсеки в "красно-черных" на новспеченого наставника команды возлагали большие надежды, но результаты на старте сезона неудовлетворительные. Сейчас будущее португальца в клубе под вопросом, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Конфликт Ибрагимовича и Фонсеки в Милане

Сообщают, что руководство клуба может уволить Паулу Фонсеку с должности главного тренера, если команда проиграет в следующей игре – 22 сентября в дерби с Интером. Боссы "россонери" недовольны результатами на старте нового сезона.

Контракт Паулу с Миланом действителен до лета 2027 года, но Фонсека рискует не доработать его.

Во главе с португальским специалистом Милан сыграл 5 матчей, одержав, лишь одну победу. "Красно-черные" за пять туров Серии А имеют всего 5 очков, а также стартовали с домашнего поражения в Лиге чемпионов от Ливерпуля – 1:3.

Кроме этого, у Фонсеки произошел конфликт с легендой клуба Златаном Ибрагимовичем. Экс-форвард "россонери" несколько раз поставил под сомнение авторитет португальского тренера.

К слову. Паулу Фонсека известный тренер в Украине из-за работы в Шахтере. Португальский специалист работал в донецком клубе с 2016 по 2019 год.

Шведский экс-футболист собирал футболистов без тренера и заявлял, что он главный в команде, а не Фонсека. К тому же расспрашивал об отношениях игроков команды с португальским специалистом.