Лига чемпионов возвращается: кто и когда покажет матчи 1/8 финала в Украине

Уже во вторник, 14 февраля, будут сыграны первые матчи 1/8 финала главного турнира европейского клубного футбола – Лиги чемпионов. Матчи этой стадии турнира будут доступны для просмотра и в Украине.

В 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют 16 команд. Это 8 победителей групп, которые во время жеребьевки оказались среди сеяных, и еще 8 команд, занявших вторые места в своих квартетах. После окончания группового этапа состоялась церемония жеребьевки, где и были определены пары 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Календарь матчей Лиги чемпионов

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14, 15, 21 и 22 февраля 2023 года. Ответные матчи запланированы на 7, 8, 14 и 15 марта. В каждый из этих дней состоится по два матча. Все матчи будут начинаться в 22:00.

14 февраля

Милан – Тоттенхэм

ПСЖ – Бавария

15 февраля

Боруссия (Дортмунд) – Челси

Брюгге – Бенфика

21 февраля

Ливерпуль – Реал

Айнтрахт (Франкфурт) – Наполи

22 февраля

Интер – Порту

РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Кто покажет матчи Лиги чемпионов в Украине

В Украине правами на показ матчей Лиги чемпионов официально владеет платформа Megogo. Там и состоится онлайн-трансляция матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако трансляция доступна только владельцам абонплаты "Максимальная", которая обойдется в 299 гривен в месяц.

Трансляция матчей Лиги чемпионов также доступна и пользователям провайдера "Воля". Там можно выбрать как основной пакет, так и дополнительные, которые будут включать в себя трансляции матчей Лиги чемпионов.

Сайт 24 канала проведет текстовые онлайн-трансляции всех матчей плей-офф Лиги чемпионов – от 1/8 финала до главного матча за трофей. Финал Лиги чемпионов 2023 года состоится 10 июня в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".