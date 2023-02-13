В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють 16 команд. Це 8 переможців груп, які під час жеребкування опинилися серед сіяних, та ще 8 команд, які посіли другі місця у своїх квартетах. Після закінчення групового етапу відбулася церемонія жеребкування, де і було визначено пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Календар матчів Ліги чемпіонів

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 14, 15, 21 та 22 лютого 2023 року. Матчі-відповіді заплановані на 7, 8, 14 та 15 березня. В кожен з цих днів відбудеться по два матчі. Всі матчі розпочинатимуться о 22:00.

14 лютого

Мілан – Тоттенхем

ПСЖ – Баварія

15 лютого

Боруссія (Дортмунд) – Челсі

Брюгге – Бенфіка

21 лютого

Ліверпуль – Реал

Айнтрахт (Франкфурт) – Наполі

22 лютого

Інтер – Порту

РБ Лейпциг – Манчестер Сіті

Хто покаже матчі Ліги чемпіонів в Україні

В Україні правами на показ матчів Ліги чемпіонів офіційно володіє платформа Megogo. Саме там і відбудеться онлайн-трансляція матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Однак трансляція доступна лише для власників абонплати "Максимальна", яка обійдеться у 299 гривень на місяць.

Трансляція матчів Ліги чемпіонів також доступна і для користувачів провайдера "Воля". Там можна обрати як основний пакет, так і додаткові, які включатимуть трансляції матчів Ліги чемпіонів.

Сайт 24 каналу проведе текстові онлайн-трансляції усіх матчів плей-офф Ліги чемпіонів – від 1/8 фіналу й аж до головного матчу за трофей. Фінал Ліги чемпіонів 2023 відбудеться 10 червня в Стамбулі на "Олімпійському стадіоні Ататюрка".