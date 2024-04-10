Террористическая организация Исламское государство (ИГИЛ) накануне четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов пригрозила нападениями на стадионах. Поэтому организаторы футбольных поединков усилили меры безопасности.

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Дополнительные меры безопасности на матче ПСЖ – Барселона

Во Франции хорошо помнят 2015 год, когда ИГИЛ совершил теракт возле стадиона "Парк де Пренс", где проходил товарищеский матч между "Ле Бле" и Германией. Тогда погибло три человека, еще несколько получили ранения.

Чтобы не допустить повторения трагедии, министр внутренних дел Жеральд Дарманен провел встречу с представителями служб внутренней разведки и Национальной полиции, где приняли ряд важных решений.

Во время матча между ПСЖ и Барселоной будет привлечено элитное подразделение BRI (Бригада расследований и вмешательства). Оно специализируется на серьезных уголовных делах.

Кроме того, полиция увеличит количество патрулей вокруг стадиона. Также будут применены дополнительные ресурсы, в частности дроны.

ПСЖ увеличит количество стюардов: их будет 1500 человек, а не 1000, как обычно на матчах Лиги чемпионов. Также парижский клуб попросил болельщиков заранее прибыть на стадион, чтобы провести проверку безопасности.

К слову. Матч на "Парк де Пренс" между ПСЖ и Барселоной состоится в среду, 10 марта. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.