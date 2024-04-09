Дополнительные риски возникли из-за террористической организации ИГИЛ. Она через фонд Аль-Азаима распространила сообщение, в котором открыто угрожает терактом.

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Лунин и Зинченко в опасности

Этот ресурс опубликовал изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов на этой неделе – "Эмирейтс Стэдиум", "Парк де Пренс", "Метрополитано" и "Сантьяго Бернабеу".

На постере также присутствует надпись "Убить их всех".



ИГИЛ угрожает провести теракты на матчах ЛЧ / Фото с сайта Marca

Отметим, что ИГИЛ уже несколько раз четко давал понять, что его прицел направлен на то, что организация называет "мягкими целями", например, на крупные спортивные события.

Напомним, что в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся:

Реал – Манчестер Сити

ПСЖ – Барселона

Арсенал – Бавария

Атлетико – Боруссия Дортмунд

В двух из этих пар участие в поединках примут футболисты сборной Украины – Андрей Лунин и Александр Зинченко. Все матчи начнутся в 22:00.

По информации испанского издания, местные органы безопасности уже проинформировали Реал об угрозе со стороны ИГИЛ. Сейчас приняты усиленные меры безопасности, а Министерство внутренних дел Испании присвоило этому поединку категорию "с повышенным риском".

Справка. Ответные матчи состоятся 16 и 17 апреля. Действующим чемпионом Лиги чемпионов является Манчестер Сити.