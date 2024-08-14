В Глазго коллектив Александра Шоковского под занавес матча смогли одолеть Рейнджерс. Игра в Шотландии завершилась со счетом 0:2 в пользу клуба из столицы Украины.

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Рекорд Динамо в Лиге чемпионов

Победа над глазгианцами для Динамо стала 107-й в Лиге чемпионов. По количеству побед украинская команда обогнала лондонский Арсенал, который имеет в своем списке 106 побед в этом турнире.

Реестр УЕФА по количеству побед в Лиге чемпионов:

Динамовцы оказались на 11-м месте в реестре УЕФА. Лидером списка является клуб Андрея Лунина – мадридский Реал (294 победы). Напомним, что "Королевский клуб" также является занимает первое место по количеству трофеев Лиги чемпионов – 15 кубков.

В решающем матче квалификации главного европейского турнира украинский гранд сыграет против Ред Булл Зальцбург. Первая игра состоится 20-21 августа, а второй матч противостояния запланирован на 27-28 августа этого года.